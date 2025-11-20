OZ
Тренд:
    18:25, 20 Ноябрь 2025

    Арманистон Бош вазири Никол Пашинян Астанага келди

    ASTANА. Кazinform - Арманистон Республикаси Бош вазири Никол Пашинян Астанага расмий ташриф билан келди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.

    Дастур доирасида 21 ноябрь куни икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалалари бўйича бир қатор учрашувлар режалаштирилган.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Арманистон Бош вазири Никол Пашинян 20-21 ноябрь кунлари Астанага расмий ташриф билан келиши ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
