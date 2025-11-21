Давлат раҳбари Арманистон Бош вазири билан музокаралар ўтказди
ASTANА. Каzinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга расмий ташриф билан келган Арманистон Бош вазири Никол Пашинян билан музокаралар ўтказгани ҳақида хабар берилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Пашиняннинг Қозоғистонга биринчи ташрифи икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни стратегик шериклик даражасида ривожлантиришга катта туртки беришини айтди.
— Ҳурматли Никол Воваевич, Қозоғистонга хуш келибсиз! Сизнинг ташрифингиз жуда муҳим. Биз бу икки мамлакат ўртасидаги муносабатларни стратегик шериклик даражасида ривожлантиришга катта туртки бўлишига ишонамиз. Бу — Сизнинг Қозоғистонга биринчи ташрифингиз. Дарҳақиқат, қозоқ халқи Арманистон халқи, тарихи, анъаналари ва маданиятига катта ҳурмат билан қарайди. Ташриф давомида бир қатор муҳим шартномалар имзоланади, — деди Тоқаев.
Ўз навбатида, Никол Пашинян Тоқаевнинг ўтган йили Арманистонга расмий ташрифи билан икки давлат ўртасидаги ҳамкорликнинг янги босқичи бошланганини таъкидлади.
— Ҳурматли Президент жаноблари, мени Қозоғистонга расмий ташриф билан таклиф қилганингиз ва Астанадаги меҳмондўстлигингиз учун Сизга миннатдорчилик билдирмоқчиман. Ушбу ташриф икки томонлама муносабатларимизга янги туртки беради. Ўтган йили Арманистонга расмий ташрифингиз билан икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликнинг янги босқичи бошланди. Натижада муҳим келишувлар имзоланди. Улардан баъзилари амалга оширилди, қолганлари эса амалга ошириш жараёнида. Қозоғистонга расмий ташриф билан келиш мен учун катта шарафдир! — деди Пашинян.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Арманистон Бош вазирини Ақордада кутиб олди.