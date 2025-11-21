OZ
Тренд:
    11:14, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Арманистон Бош вазирини Ақордада кутиб олди

    ASTANА. Каzinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада  мамлакатга расмий ташриф билан келган Арманистон Бош вазири Никол Пашинянни кутиб олди.

    Тоқаев ва Пашинян
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Дастлаб Қасим-Жомарт Тоқаев ва Никол Пашинян расмий делегация аъзоларини бир-бирлари билан таништирдилар.

    Тоқаев ва Пашинян
    Фото: Ақорда
    Тоқаев ва Пашинян
    Фото: Ақорда

    Шундан сўнг, олий мартабали меҳмоннинг ташрифи учун тантанали залда саф тортган фахрий қоровул бошлиғи давлат раҳбарларига рапорт берди.

    фахрий қоровул
    Фото: Ақорда

    Президент оркестри икки мамлакатнинг давлат мадҳияларини ижро этди.

    Тоқаев ва Пашинян
    Фото: Ақорда

     

    Мадҳияларни тинглаб бўлгач, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Арманистон Бош вазири гилам бўйлаб Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи томон юрди.

    байроқлар
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Унинг олдига етиб келганларида, меҳмон тўхтади, озгина таъзим қилди ва ҳурмат бажо келтирди. Кейин давлат раҳбарлари фахрий қоровул бўйлаб юришди. Улар фахрий қоровул бошлиғи билан хайрлашдилар.

    Тоқаев ва Пашинян
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Айни пайтда давлат раҳбарлари олий даражадаги музокаралар олиб бормоқда. Музокаралар давомида икки мамлакат ўртасидаги ўзаро манфаатли ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболлари муҳокама қилинади.

    Эслатиб ўтамиз, Арманистон Республикаси Бош вазири Никол Пашинян Астанага расмий ташриф билан келди.

    Бугун Никол Пашинян Астанада қозоқча қўшиқ тинглаётган видеосини эълон қилди.

