Никол Пашинян Астанада қозоқча қўшиқ тинглаётган видеосини эълон қилди
ASTANA. Кazinform – Арманистон Бош вазири Никол Пашинян ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Астанада қозоқча қўшиқ тинглаётган видеосини жойлаштирди.
Видеода у қўлларини юрак шаклида бир-бирига боғлаб, миннатдорчилик билдирмоқда. Орқа фонда қозоқ гуруҳи BAYANSULUнинг «Aua rai» қўшиғи янграйди.
"Хайрли тонг, кунингиз хайрли ўтсин! Барчангизни яхши кўраман AMKZ", — деб ёзган Пашинян.
Видео интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди. Қозоғистонликлар Пашинянга "Хуш келибсиз!" дейишса, арман интернет фойдаланувчилари ҳам илиқ изоҳлар қолдиришмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Арманистон Республикаси Бош вазири Никол Пашинян Астанага расмий ташриф билан келди.
Эслатиб ўтамиз, арман сиёсатшуносининг айтишича, TRIPP лойиҳаси Қозоғистон ва Европа ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлайди.
