TRIPP лойиҳаси Қозоғистон ва Европа ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлайди - арман сиёсатшуноси
ASTANА. Каzinform - Марказий Осиё мамлакатларидан, жумладан, Қозоғистондан энергия ресурсларини Арманистоннинг жанубий минтақасидан ўтадиган TRIPP транзит лойиҳаси орқали ташиш мумкин. Ушбу йўналиш Ўрта йўлакнинг потенциал бўғини ҳисобланади. Бу ҳақда Кazinformга арман сиёсатшуноси, “Халқаро коммуникацияларни ривожлантириш институти” Гуманитар жамғармаси директори Арман Гукасян маълум қилди.
Экспертнинг сўзларига кўра, Қозоғистон ва Арманистон бу минтақага жуда қизиқиш билдирмоқда. Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Арманистон ва Озарбайжон ўртасидаги можарони ҳал қилишга қўшган улкан ҳиссаси ҳам бундай ҳамкорликнинг шаклланишига ҳисса қўшган.
— Арманистон транзит йўлини ривожлантириш бўйича турли инвестиция таклифларини кўриб чиқишга тайёр. Бу масала Арманистон Бош вазирининг бу йилги Қозоғистонга ташрифи чоғида икки мамлакат раҳбарияти ўртасидаги муҳим мавзулардан бирига айланиши мумкин. Қозоғистон инвестициялари Евроосиё иқтисодий иттифоқига умумий аъзолик ва ишончли икки томонлама муносабатларни ҳисобга олган ҳолда Арманистон иқтисодиётининг барқарорлигини ошириши мумкин, — деди у.
А. Гукасян ЕОИИ доирасидаги ҳамкорлик ҳақида фикр билдирар экан, Арманистон иқтисодиётининг асосий кўрсаткичлари барқарор ўсишни кўрсатаётганини ва яқин келажакда иттифоқдан ташқарида муқобил йўналиш кўринмаслигини таъкидлади.
– Статистика иқтисодий алоқаларнинг юқори даражасидан далолат беради. Арманистон қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 85 фоизи Қозоғистонни ўз ичига олган ЕОИИ мамлакатларига экспорт қилинади. 2024 йилда Арманистоннинг ЕОИИ билан савдо айланмаси тахминан 12-14 миллиард долларни ташкил этди. Европа Иттифоқига экспорт ҳажми эса 2,1 миллиард долларни ташкил этади, бу олти баравар кам. Европа йўналишида тез диверсификация қилиш икки сабабга кўра қийин. Хусусан, логистиканинг юқори нархи ва Европа стандартларига мослашиш учун узоқ вақт талаб этилади. Буларнинг барчаси иқтисодий кўрсаткичларнинг заифлашишига олиб келиши мумкин, — деди сиёсатшунос.
Эслатиб ўтамиз, Арманистонда TRIPP лойиҳаси қачон бошланиши маълум бўлди.