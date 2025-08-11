Давлат раҳбари Арманистон Бош вазири билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Президенти Бош вазир Никол Пашинянни Вашингтонда Арманистон ва Озарбайжон ўртасида тинчлик ўрнатиш тўғрисидаги декларация имзолангани билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Тарихий аҳамиятга эга бу ҳужжат Никол Пашиняннинг сиёсий маҳорати туфайли имзоланди. У ўз давлатининг миллий манфаатларидан келиб чиққан ҳолда мустаҳкам сиёсий ирода ва стратегик узоқни кўра билишни намоён этди.
Декларация Жанубий Кавказда кенг кўламли халқаро ҳамкорликка, шунингдек, Қозоғистон ва Арманистон ўртасида янада жадал иқтисодий ва сармоявий интеграцияга йўл очади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Астана Арманистон Бош вазирининг йил охирига режалаштирилган расмий ташрифига тайёргарлик ишларини бошлаганини маълум қилди. Қозоғистон музокаралар учун ўз платформасини таклиф қилиш орқали Арманистон ва Озарбайжон ўртасидаги сиёсий мулоқотга янада ҳисса қўшиш ниятида.
Никол Пашинян самимий сўзлари ва қўллаб-қувватлагани учун Давлат раҳбарига миннатдорчилик билдирди. У, шунингдек, Қозоғистон томонини икки давлат ўртасида тинчлик ўрнатишга қаратилган музокаралар жараёнининг айрим жиҳатлари ҳақида маълумот бериб, бу борада АҚШ Президенти Дональд Трамп алоҳида музокара ролини ўйнаганини таъкидлади.
Бош вазир Қозоғистоннинг Арманистон ва Озарбайжонни яраштиришга қўшган ҳиссасини ижобий баҳолади. Шунингдек, у ўзаро ҳамкорликни кучайтирувчи янги шартномаларни имзолаш учун жорий йилда Қозоғистонга махсус ташриф буюришга тайёрлигини тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, Арманистон ва Озарбайжон тинч йўл билан ҳал қилиш бўйича қўшма декларацияни имзолади.