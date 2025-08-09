Арманистон ва Озарбайжон тинч йўл билан ҳал қилиш бўйича қўшма декларацияни имзолади
ASTANA. Kazinform — Озарбайжон президенти, Арманистон бош вазири ва АҚШ президенти Вашингтонда Боку ва Ереван ўртасидаги муносабатларни тинч йўл билан тартибга солиш тўғрисидаги қўшма декларацияни имзолади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Уч томонлама учрашув якунига кўра, АҚШ президенти Дональд Трамп эришилган келишувлар доирасида Озарбайжон ва Арманистон ҳарбий ҳаракатларни бутунлай тўхтатиш ва бир-бирининг суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини ҳурмат қилиш мажбуриятини олганини маълум қилди.
«Ушбу келишув туфайли биз тинчликка эришдик. Биз ҳозиргина Овал кабинетни тарк этдик, у ерда кенг кўламли ҳужжатлар ва келишувнинг энг муҳим қоидалари имзоланган, — деди Трамп.
Томонлар, шунингдек, АҚШ билан биргаликда TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – “Халқаро тинчлик ва фаровонлик учун Трамп маршрути”) инфратузилма лойиҳасини амалга оширишни бошлашга ваъда бердилар. Арманистон бош вазирининг сўзларига кўра, бу ташаббус минтақани барқарор ривожланиш учун очади ва барча манфаатдор томонлар учун узоқ муддатли манфаатлар учун замин яратади.
Арманистон бош вазири транспорт алоқаларини очиш ҳақидаги келишувга алоҳида эътибор қаратди. Ҳужжат ҳар бир давлатнинг суверенитети, ҳудудий яхлитлиги ва юрисдикция тамойилларига асосланишини қайд этди. Ҳужжат шартларига кўра, АҚШ 99 йил давомида ушбу лойиҳани амалга ошириш учун эксклюзив ҳуқуққа эга бўлади.
Бундан ташқари, йиғилиш иштирокчилари ЕХҲТга Минск жараёнини якунлаш ва унинг таркибий бўлинмаларини ёпишга чақирувчи қўшма мурожаатни қабул қилди.
Трамп, шунингдек, Қўшма Штатлар Озарбайжон билан ҳарбий ҳамкорликка қўйилган чекловларни, жумладан, Вашингтон ва Боку ўртасидаги ҳамкорликни чекловчи “Озодликни қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги қонуннинг 907-тузатишини бекор қилишини маълум қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Арманистон, Озарбайжон ва АҚШ Вашингтонда уч томонлама учрашувга тайёргарлик кўраётгани хабар қилинганди.