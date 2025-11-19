Бундай ҳамкор билан ҳамма ишлашни хоҳлайди - россиялик экспертнинг Қозоғистон ҳақидаги фикри
ASTANA. Kazinform - Россиялик ёзувчи Леонид Млечиннинг фикрича, Қозоғистон Президенти Марказий Осиёдаги энг кўзга кўринган ва илғор етакчилардан бири. Jibek Joly телеканалига берган эксклюзив интервьюсида у Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Пекин, Вашингтон ва Москвага кузги ташрифини тушунтириб берди ва таҳлил қилди.
Млечиннинг сўзларига кўра, Қасим-Жомарт Тоқаевнинг ташрифида бўлган ҳар бир давлат тилида гаплашиши - мисли кўрилмаган ҳодиса.
Эксперт Президентнинг Дональд Трампга алоҳида таъсир кўрсатганини таъкидлади. Унинг таъкидлашича, бу фазилат Қозоғистон раҳбарини бошқа меҳмонлардан ажратиб туради.
Россиялик эксперт, айниқса, Астана ва Пекин ўртасидаги илиқ муносабатларни юқори баҳолади ва Қасим-Жомарт Тоқаев ҳар доим миллий манфаатларни биринчи ўринга қўйиши ва уларни илгари суришини таъкидлади.
“Бошқа давлатларнинг раҳбарлари уларнинг олдида ўз мамлакатини ўзгартираётган давлат раҳбари турганини яққол кўради ва тушунади. Сиёсий ислоҳотлардан сўнг, иқтисодий ва ижтимоий ислоҳотлар ҳам муваффақиятли амалга оширилаётганини кўрамиз. Албатта, буни бошқа давлат раҳбарлари ҳам пайқаб, қозоқ халқи жадал суръатлар билан юксалиб, ривожланиб бораётганини англаб етмоқда. Бундай ҳамкор билан ҳамма ишлашни хоҳлайди”, - деди Млечин.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев давлат ташрифи билан бир вақтнинг ўзида дунёнинг учта йирик пойтахти – Пекин, Вашингтон ва Москвага борди.
