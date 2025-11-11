OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:52, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қасим-Жомарт Тоқаев Владимир Путиннинг таклифига биноан Москвага давлат ташрифи билан борди

    МОSKVА. Каzinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан Москвага давлат ташрифи билан борди. Внуково-2 аэропортида Москва гарнизонининг фахрий қоровули ва ҳарбий пуфлама оркестри юқори мартабали меҳмонни кутиб олиш учун саф тортади.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Ақорда матбуот хизмати томонидан эълон қилинган маълумотга кўра, Давлат раҳбарини Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Икки мамлакатнинг давлат мадҳиялари янгради.

    фахрий қоровул
    Фото: Ақорда

     

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Ақорда Россия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!