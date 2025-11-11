17:52, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5
Қасим-Жомарт Тоқаев Владимир Путиннинг таклифига биноан Москвага давлат ташрифи билан борди
МОSKVА. Каzinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президенти Владимир Путиннинг таклифига биноан Москвага давлат ташрифи билан борди. Внуково-2 аэропортида Москва гарнизонининг фахрий қоровули ва ҳарбий пуфлама оркестри юқори мартабали меҳмонни кутиб олиш учун саф тортади.
Ақорда матбуот хизмати томонидан эълон қилинган маълумотга кўра, Давлат раҳбарини Россия Федерацияси Ҳукумати раисининг биринчи ўринбосари Денис Мантуров ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
Икки мамлакатнинг давлат мадҳиялари янгради.