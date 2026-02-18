08:35, 18 Февраль 2026 | GMT +5
Bugundan boshlab Qozog‘istonning shimoliy hududlarida sovuq kuchayadi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mutaxassislari shimoliy hududlarda havo harorati 18–23 daraja sovuqgacha pasayishini bashorat qilmoqda.
Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, 18-fevraldan boshlab Xelsinki yaqinidan harakatlanayotgan antisiklon siklon ortida tarqala boshlaydi, bu esa mamlakat shimolida havo haroratining pasayishiga va yog‘ingarchilikning asta-sekin to‘xtashiga olib keladi.
Respublika shimolida havo harorati kechasi 18–23 daraja sovuqgacha tushadi, janubiy hududlarda esa aksincha, kunduzi havo harorati 15–20 darajagacha ko‘tariladi. Bu Qora dengizdan harakatlanayotgan yana bir siklonning ta’siri bilan bog‘liq.
Eslatib o‘tamiz, 17-19-fevral kunlari Qozog‘istonning shimolida sovuq, janubida esa iliq bo‘ladi.