17-19-fevral kunlari Qozog‘istonning shimolida sovuq, janubida esa iliq bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – Mamlakat shimolida harorat pasayadi.
Keyingi uch kun ichida Ural tog‘laridan harakatlanayotgan siklon Qozog‘iston hududidan o‘tib, yog‘ingarchilik, yaxvonlik va kuchli shamollarga sabab bo‘ladi.
Biroq, 18-fevraldan boshlab Xelsinkidan harakatlanayotgan antisiklon siklon ortiga tarqala boshlaydi, bu esa mamlakat shimolida havo haroratining pasayishiga va yog‘ingarchilikning asta-sekin to‘xtashiga olib keladi.
Respublika shimolida kechasi havo harorati 18–23 daraja sovuqgacha tushadi, janubiy hududlarda esa aksincha, kunduzi havo harorati 15–20 darajagacha ko‘tariladi. Bu Qora dengizdan harakatlanayotgan yana bir siklonning ta’siri bilan bog‘liq.
Eslatib o‘tamiz, 16-fevral kuni Qozog‘istonning sharqiy qismida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.