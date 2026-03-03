Bugun Qozog‘istonning uchta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — 3-mart kuni Qozog‘istonning uchta shahrida noqulay meteorologik sharoitlar (NMSh) kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform “Kazgidromet” RDKga tayanib.
Sinoptiklarning ma'lumotlariga ko‘ra, 3-mart kuni Jezqazg‘an va Balqash shaharlarida, kechasi esa Atirauda NMSh kutilmoqda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinch, yengil shamollar, tuman va inversiyalar) yig‘indisi.
Agar NMSh sodir bo‘lsa, aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta'sir qilishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 2-mart kuni Qozog‘istonning beshta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.