    08:35, 03 Март 2026 | GMT +5

    Bugun Qozog‘istonning uchta shahrida havo sifati yomonlashadi

    ASTANA. Kazinform — 3-mart kuni Qozog‘istonning uchta shahrida noqulay meteorologik sharoitlar (NMSh) kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform “Kazgidromet” RDKga tayanib.

    об-ҳаво
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Sinoptiklarning ma'lumotlariga ko‘ra, 3-mart kuni Jezqazg‘an va Balqash shaharlarida, kechasi esa Atirauda NMSh kutilmoqda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinch, yengil shamollar, tuman va inversiyalar) yig‘indisi.

    Agar NMSh sodir bo‘lsa, aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta'sir qilishi mumkin.

    Eslatib o‘tamiz, 2-mart kuni Qozog‘istonning beshta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
