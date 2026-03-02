Bugun Qozog‘istonning beshta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — 2026-yil 2-mart kuni Qozog‘istonning beshta shahrida noqulay meteorologik sharoitlar (NMSh) kutilmoqda, deb xabar beradi Kazinform «Qazgidromet» RDKga tayanib.
Qozog‘istonning beshta shahrida havo ifloslanishining yuqori darajasi prognoz qilinmoqda.
Sinoptiklarning ma'lumotlariga ko‘ra, 2-mart kuni Qarag‘andi, Jezqazg‘an, Balqash, Temirtau va Atirau shaharlarida NMSh prognoz qilinmoqda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning (tinch, yengil shamollar, tuman va inversiyalar) yig‘indisi.
Agar NMSh yuzaga kelsa, aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta'sir qilishi mumkin.
