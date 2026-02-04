08:35, 04 Февраль 2026 | GMT +5
Bugun Qozogʻistonning qaysi shaharlarida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifatiga oid prognozini eʼlon qildi.
«2026-yil 4-fevralda Qaragʻandi, Temirtau shaharlarida, tungi paytda Astana shahrida havoning ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda», — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamlarida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning toʻplanishiga taʼsir etuvchi qisqa muddatli meteofaktorlar (tinch havo, engil shamol, tuman, inversiya) yigʻindisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar vaqtida aholi punktlaridagi atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, 3-fevralb kuni Qozogʻistonning 6 ta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.