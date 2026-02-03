OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:35, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Qozogʻistonning 6 ta shahrida havo sifati yomonlashadi

    ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatimizdagi havo sifatiga oid prognozini eʼlon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: Kazinform

    — 2026-yil 3-fevralda havoning ifloslanishiga noqulay meteorologik sharoitlar Koʻkshetau, Pavlodar, Aqtoʻbe, Almati, Astana, tungi vaqtda Atirau shaharlarida kutilmoqda, — deyiladi xabarda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosferik havoning sirt qatlamlarida zararli (ifloslovchi) moddalarning toʻplanishiga taʼsir etuvchi qisqa muddatli meteofaktorlar (tinch havo, engil shamol, tuman, inversiya) yigʻindisi.

    Noqulay meteorologik sharoitlar vaqtida aholi punktlarida atmosferik havo sifati yomonlashishi mumkin.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!