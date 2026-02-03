08:35, 03 Февраль 2026 | GMT +5
Qozogʻistonning 6 ta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatimizdagi havo sifatiga oid prognozini eʼlon qildi.
— 2026-yil 3-fevralda havoning ifloslanishiga noqulay meteorologik sharoitlar Koʻkshetau, Pavlodar, Aqtoʻbe, Almati, Astana, tungi vaqtda Atirau shaharlarida kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosferik havoning sirt qatlamlarida zararli (ifloslovchi) moddalarning toʻplanishiga taʼsir etuvchi qisqa muddatli meteofaktorlar (tinch havo, engil shamol, tuman, inversiya) yigʻindisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar vaqtida aholi punktlarida atmosferik havo sifati yomonlashishi mumkin.