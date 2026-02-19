OZ
    08:35, 19 Февраль 2026 | GMT +5

    Bugun Qozog‘istonning janubida havo sovutadi

    ASTANA. Kazinform – Kunduzi va kechasi havo harorati 2–7 daraja Selsiygacha pasayadi.

    об-ҳаво
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Qozog‘iston janubida qish davomida g‘ayrioddiy iliq ob-havo saqlanib qoldi.

    Endi sovuq havo massalari Qozog‘iston janubi bo‘ylab harakatlanib, yog‘ingarchilik (yomg‘ir qorga aylanishi), ba’zi joylarda yomg‘ir, kuchli shamol, yaxvonlik va havo haroratining sezilarli darajada pasayishiga olib keladi.

    Kunduzi va kechasi havo harorati 2–7 daraja Selsiygacha pasayadi.

    Eslatib o‘tamiz, 18-yanvardan boshlab Qozog‘istonning shimolida sovuq kuchayishi haqida xabar bergan edik.

