08:35, 06 Февраль 2026 | GMT +5
Bugun Qozogʻistonning ikkita shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifati boʻyicha prognozini eʼlon qildi.
«2026-yil 6-fevralda Aqtoʻbe va Atirau shaharlarida havoning ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda», — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamlarida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning toʻplanishiga taʼsir etuvchi qisqa muddatli meteofaktorlar (tinch havo, engil shamol, tuman, inversiya) yigʻindisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar davrida aholi yashash punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, 5-fevral kuni Qozogʻistonning uchta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.