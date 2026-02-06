OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:35, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Bugun Qozogʻistonning ikkita shahrida havo sifati yomonlashadi

    ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifati boʻyicha prognozini eʼlon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: «Атырау» газеті

    «2026-yil 6-fevralda Aqtoʻbe va Atirau shaharlarida havoning ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda», — deyiladi xabarda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamlarida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning toʻplanishiga taʼsir etuvchi qisqa muddatli meteofaktorlar (tinch havo, engil shamol, tuman, inversiya) yigʻindisi.

    Noqulay meteorologik sharoitlar davrida aholi yashash punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.

    Eslatib oʻtamiz, 5-fevral kuni Qozogʻistonning uchta shahrida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!