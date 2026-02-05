OZ
    08:35, 05 Февраль 2026

    Бугун Қозоғистоннинг учта шаҳрида ҳаво сифати ёмонлашади

    АSTANА. Kazinform — «Қазгидромет» РДК мамлакатдаги ҳаво сифатига оид прогнозини эълон қилди.

    об-ҳаво
    Фото: Freepik

    — 2026 йил 5 февралда Ақтўбе ва Алмати шаҳарларида, тунги пайтда Астана шаҳрида ҳавонинг ифлосланиши учун ноқулай метеорологик шароитлар кутилмоқда, — дейилади хабарда.

    Ноқулай метеорологик шароитлар — атмосфера ҳавосининг сирт қатламида зарарли (ифлослантирувчи) моддаларнинг тўпланишига таъсир этувчи қисқа муддатли метеофакторлар (тинч ҳаво, енгил шамол, туман, инверсия) йиғиндиси.

    Ноқулай метеорологик шароитлар давомида аҳоли пунктларида атмосфера ҳавосининг сифати ёмонлашиши мумкин.

    Эслатиб ўтамиз, 4 февраль куни Қозоғистоннинг қайси шаҳарларида ҳаво сифати ёмонлашиши ҳақида хабар берган эдик.

    Об-ҳаво Қазгидромет
