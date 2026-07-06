Bugun Qozog‘istonning g‘arbiy hududlarida issiq bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — "Qazgidromet" prognoziga ko‘ra, 6-iyul kuni mamlakat bo‘ylab ob-havo beqaror bo‘ladi.
Mamlakat bo‘ylab atmosfera frontlarining o‘tishi tufayli beqaror ob-havo sharoiti saqlanib qoladi. Momaqaldiroq bo‘lishi, yomg‘ir va ba’zi joylarda do‘l yog‘ishi mumkin. Mamlakatning shimoli va sharqida kuchli shamollar, shimoliy, sharqiy va markaziy hududlarda esa yomg‘ir yog‘adi.
Respublikaning janubi-g‘arbiy va shimoli-g‘arbiy qismida yog‘ingarchiliksiz ob-havo kutilmoqda. Qozog‘iston bo‘ylab shamol tezligi kuchayadi, kechasi va ertalab respublikaning shimoli, sharqi va janubi-g‘arbida tuman bo‘ladi.
Mang‘istau, Atirau, Aqto‘be, G‘arbiy Qozog‘iston va Ulitau viloyatlarida kunduzi 35-40 daraja issiq bo‘lishi kutilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, 5-iyul kuni Qozog‘istonda ob-havo keskin o‘zgaradi.