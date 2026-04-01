08:36, 01 Апрель 2026 | GMT +5
Bugun Qozog‘istonning 8 ta shahrida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 1-aprel kuni Petropavl, Pavlodar, Atirau, O‘skemen, Ridder, Semey, Almati va Astana shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
