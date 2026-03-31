OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:35, 31 Март 2026 | GMT +5

    31-mart va 1-2-aprel kunlari Qozog‘istonda +30°Cgacha issiq bo‘ladi

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK keyingi uch kun, 31- mart va 1-2-aprel kunlari uchun ob-havo prognozini e’lon qildi.

    Фото: pexels

    Respublikaning aksariyat qismida iliq bahorgi ob-havo yog‘ingarchiliksiz davom etadi. Faqat g‘arbiy hududlarda va janubiy viloyatlarning tog‘li hududlarida atmosfera frontlarining o‘tishi tufayli momaqaldiroq bo‘ladi va yomg‘ir yog‘adi, g‘arbda esa vaqti-vaqti bilan kuchli yomg‘ir yog‘adi. Shamol tezligi 15-20 m/s gacha ko‘tariladi. Kechasi va ertalab butun respublika bo‘ylab tuman tushishi mumkin.

    Kunduzgi havo harorati:

    • shimoli-g‘arbda +17…+26°C,
    • shimolda +13…+20°C,
    • markazda +12…+23°C,
    • sharqda +5…+22°C,
    • janub va janubi-sharqda +23…+32°C,
    • g‘arbda esa +20…+25°C dan +13…+20°C gacha pasayadi.

    Eslatib o‘tamiz, 30-mart kuni Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
