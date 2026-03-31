31-mart va 1-2-aprel kunlari Qozog‘istonda +30°Cgacha issiq bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK keyingi uch kun, 31- mart va 1-2-aprel kunlari uchun ob-havo prognozini e’lon qildi.
Respublikaning aksariyat qismida iliq bahorgi ob-havo yog‘ingarchiliksiz davom etadi. Faqat g‘arbiy hududlarda va janubiy viloyatlarning tog‘li hududlarida atmosfera frontlarining o‘tishi tufayli momaqaldiroq bo‘ladi va yomg‘ir yog‘adi, g‘arbda esa vaqti-vaqti bilan kuchli yomg‘ir yog‘adi. Shamol tezligi 15-20 m/s gacha ko‘tariladi. Kechasi va ertalab butun respublika bo‘ylab tuman tushishi mumkin.
Kunduzgi havo harorati:
- shimoli-g‘arbda +17…+26°C,
- shimolda +13…+20°C,
- markazda +12…+23°C,
- sharqda +5…+22°C,
- janub va janubi-sharqda +23…+32°C,
- g‘arbda esa +20…+25°C dan +13…+20°C gacha pasayadi.
Eslatib o'tamiz, 30-mart kuni Qozog'istonda ob-havo qanday bo'lishi haqida xabar bergan edik.