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    09:35, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 523,09 танга, сотиш — 524,97 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 609,89 тенге, сотиш — 613,93 тенге;
    • рубль 6,56 - 6,67 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар 520,53 тенгедан сотиб олинади, 526,55 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 607,47 тенге, сотиш — 614,48 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,55 тенге, сотиш — 6,70 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар 523,15 тенгедан сотиб олинади, 526,15 тенгедан сотилади;
    • евро: сотиб олиш — 608,89 тенге, сотиш — 613,15 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 6,57 тенге, сотиш — 6,63 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 524,24 тенге, 1 евро — 612,94 тенге, 1 рубль — 6,68 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, ўтган куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
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    Бекабат Узаков
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