08:35, 20 Февраль 2026 | GMT +5
Bugun Astana va Almatida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
— 2026-yil 20-fevral kuni Almati va Astanada kechasi havo ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 19-fevral kuni Qozog‘istonning janubida havo sovutishi haqida xabar bergan edik.