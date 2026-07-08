Bugun Astana, Oral va Qostanay shaharlarida havo sifati yomonlashadi – Qazgidromet
ASTANA. Kazinform – “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
– 8-iyul kuni Oral, Qostanay va Astana shaharlarida kechasi noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, yaqin kunlarda Qozog‘istonda issiq bo‘lishi haqida xabar bergan edik.