Яқин кунларда Қозоғистонда иссиқ бўлади
ASTANA. Kazinform — «Қазгидромет» 7-9 июль кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Атмосфера фронтларининг ўтиши туфайли мамлакатнинг аксарият қисмида об-ҳаво ўзгарувчан бўлади.
Бу даврда республиканинг ғарбий, шарқий, жануби-шарқида, 7-8 июль кунлари эса шимолда ва марказда ёмғир ёғади ва момақалдироқ бўлади. 7 июль куни марказда ва шарқда, 8 июль куни ғарбий ва жануби-шарқнинг тоғли ҳудудларида, 9 июль куни эса ғарбда кучли ёмғир, кучли шамол ва дўл ёғиши мумкин.
Ғарбий, жанубий ва шарқий ҳудудларда шамол кучайиши кутилмоқда.
Ҳаво ҳарорати аста-секин кўтарилади: мамлакатнинг шимоли-ғарбий ва марказида ҳаво ҳарорати 35-39°C гача кўтарилади, баъзи ҳудудларда эса 41°C гача етадиган жуда иссиқ бўлиши кутилмоқда. Шимолий ҳудудларда эса 35-38°C гача бўлган жуда иссиқ бўлиши кутилмоқда. Мамлакатнинг қолган қисмида ҳарорат фонида сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.