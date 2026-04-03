Bugun 10 ta shaharda havo sifati yomonlashadi – Qazgidromet
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK Qozog‘istondagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
– 3-aprel kuni Petropavl, Pavlodar, Qarag‘andi, Temirtau, Atirau, O‘skemen, Ridder, Semey, Almati, Astana shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) yig‘indisi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
