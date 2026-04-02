    08:36, 02 Апрель 2026 | GMT +5

    2-4-aprel kunlari Qozog‘istonda yomg‘ir, momaqaldiroq va haroratning pasayishi kutilmoqda

    ASTANA. Kazinform — Aprel oyining boshida mamlakatning shimoli, sharqi va janubi-sharqida iliq bahorgi ob-havo yog‘ingarchiliksiz davom etadi. Shu bilan birga, janubiy siklon g‘arbiy hududlarga ta'sir qiladi va beqaror ob-havo yaratadi. Bu haqda «Qazgidromet» RDK xabar berdi.

    Фото: Pixabay.com

    Sinoptiklarning ma'lumotlariga ko‘ra, siklon sharqqa siljigan sari shimoliy, markaziy va janubiy hududlarda momaqaldiroq, yomg‘ir va vaqti-vaqti bilan kuchli yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Shamol tezligi kuchayadi, kunduzi shimoli-g‘arbda do‘l yog‘ishi va kuchli shamollar bo‘lishi mumkin. Kechasi va ertalab tuman tushishi kutilmoqda.

    Kunduzgi havo harorati:

    • Shimoli-g‘arbda va shimolda +15…+25°C dan +12…+20°C gacha pasayadi,
    • janubda +27…+32°C dan +18…+25°C gacha pasayadi,
    • g‘arbda +13…+20°C dan +18…+25°C gacha ko‘tariladi,
    • sharqda +18…+26°C gacha ko‘tariladi,
    • markazda +15…+25°C atrofida qoladi,
    • janubi-sharqda +25…+30°C bo‘ladi.

    Eslatib o‘tamiz, 1-aprel kuni Qozog‘istonning 8 ta shahrida ob-havo yomonlashishi haqida xabar bergan edik.

    Бекабат Узаков
