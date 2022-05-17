Бельгияда бензин нархи биринчи марта 2 евродан ошди
Бельгияда биринчи марта 95 русумли 1 литр бензиннинг максимал нархи 2 евродан ошиб, 2025 еврони ташкил этади (бир литр учун тахминан 902 тенге). 98 русумли 1 литр бензиннинг максимал нархи 2,20 евродан ошади.
Ҳозирги нархнинг ошиши ҳукумат томонидан белгиланган аввалги максимал ёқилғи нархидан 9,2 евроцентга кўп. 98 (Е5) русумли 1 литр бензиннинг нархи 16,1 центга ошади.
Бир литр дизел ёқилғисининг максимал нархи ўзгаришсиз қолмоқда – жорий йилнинг 5 мартидаёқ бир литр дизелнинг нархи 2 евродан ошиб кетган.
Бельгияда бензин ва дизел ёқилғиси нархи халқаро бозорларда нефт нархининг ўзгаришига боғлиқ. Украинадаги вазият туфайли нефт нархи сезиларли даражада ошди.
Бельгия федерал ҳукумати зарбани юмшатиш мақсадида ёқилғига солинадиган акцизлар миқдорини вақтинчалик пасайтиришни жорий қилди. Ушбу чора жорий йилнинг камида 30 сентябригача амал қилади. Шунга қарамай, автоуловчилар учун ёқилғи нархи ўсишда давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Бельгияда бензин нархи яна янги рекорд ўрнатгани ҳақида хабар берилган эди.
Муаллиф: Арнур Рахимбеков