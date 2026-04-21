    15:10, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Баян-Улгийда Қозоғистон консуллиги очилади

    ASTANА. Кazinform — Мўғулистоннинг Баян-Улгий аймоғида Қозоғистон консуллиги очилади. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Ақордада Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсух билан музокаралардан сўнг қўшма баёнот чоғида маълум қилди.

    
    Фото: Ақорда

    — Биз икки томонлама муносабатларнинг барча соҳалари бўйича мазмунли ва самарали музокаралар олиб бордик. Сиёсий, иқтисодий, маданий, гуманитар ва бошқа соҳалардаги ҳамкорлигимизни янада ривожлантиришга келишиб олдик. Хусусан, Мўғулистоннинг Баян-Ўлгий аймоғида Қозоғистон консуллигини очиш бўйича ўзаро келишувга эришдик, — деди Президент.

    Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, бу чинакам қардош ва тарихан яқин мамлакатлар ўртасидаги стратегик шериклик руҳидаги муҳим қадам, дейиш учун барча асослар бор.

    — Бу, шунингдек, мўғул халқининг қозоқ халқига бўлган хайрихоҳлиги ва самимий дўстлигининг яққол кўринишидир. Биз бу қарорни юқори баҳолаймиз. Шу муносабат билан Президент Хурэлсухга чуқур миннатдорчилигимни билдирмоқчиман, — деди Касим-Жомарт Тоқаев.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Мўғулистон Президентини Ақордада кутиб олгани ҳақида хабар берган эдик.

