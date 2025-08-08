OZ
    10:08, 08 Август 2025

    Август ойида Қозоғистоннинг бир қатор ҳудудларида қурғоқчилик кутилмоқда — Қазгидромет

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 2025 йил август ойи учун қурғоқчилик прогнозини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    қурғоқчилик
    Фото: freepik.com

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, ёз охирида мамлакат жанубида қурғоқчилик бўлиш эҳтимоли юқори. Август ойида қурғоқчилик кутилмоқда:

    • Ғарбий Қозоғистон вилоятида — Жанибек, Жангақалъа, Ақжайиқ, Қоратўбе ва Бўкей орда туманларида;
    • Ақтўбе вилоятида — Шалқар ва Ирғиз туманларида;
    • Қостанай вилоятида — Амангелди ва Жангелди туманларида;
    • Қарағанди вилоятида — Оқтўғай туманида;
    • Абай вилоятида — Аягўз ва Уржар туманларида;
    • Алмати вилоятида - Балқаш ва Жамбил туманларида;
    • Қизилўрда вилоятида — Орол, Қармақши, Шиели туманлари ва Қизилўрда шаҳрида;
    • Атирау вилоятида - Махамбет, Исатай, Дамби ва Қизилқўға туманларида;
    • шунингдек, Манғистау, Жамбил, Туркистон ва Улитау вилоятларининг аксарият қисмида.

    Шу билан бирга, ўртача намли об-ҳаво кутилмоқда:

    • Қостанай вилоятида — Узункўл, Мендиқара, Сарикўл ва Аулиекўл туманларида;
    • Шимолий Қозоғистон вилоятида - Жамбил, Тайинша, Тимирязев туманларида, шунингдек, Ғ. Мусрепов, М. Жумабаев ва Шал Ақин туманларида.

    Қолган ҳудудларда намлик меъёрга яқин бўлиши кутилмоқда.

