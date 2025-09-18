“Астана тинчлик декларацияси-2025” ҳужжатида муҳим ғоялар мужассам – Президент
ASTANА. Кazinform - Бугун Астанадаги Мустақиллик саройида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII Съездига якун ясади.
– Бир неча кундан буён пойтахтимизда турли маданият ва цивилизация вакиллари йиғилмоқда. Меҳмонларимизнинг динлари, қалблари турлича бўлса-да, истаклари, ниятлари, шубҳасиз, бир. Съезднинг якуний декларацияси бунинг ёрқин далилидир. Ҳужжатда умумий ғоя ва таклифлар ўз аксини топган. Умуман олганда, форумнинг моҳияти шундан иборат. Биз ҳурмат ва қадр-қимматга асосланган конструктив мулоқотга гувоҳ бўлдик. Энг муҳими, диний етакчилар умумий манфаатлар йўлида кучларини бирлаштиришга тайёр эканликларини кўрсатдилар. Дарҳақиқат, жиддий ва конструктив мулоқот ҳақиқий доноликнинг белгисидир. Сизлар бутун дунёга узоқни кўра билиш ва заковат намунасини кўрсатяпсиз, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Шу муносабат билан Президент геосиёсий беқарорлик кучайган мураккаб даврда бу алоҳида аҳамият касб этишини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, бугун Астанада Жаҳон динлари етакчилари съездининг декларацияси қабул қилинди.
Съезд иштирокчилари томонидан қабул қилинган “Астана тинчлик декларацияси-2025” БМТ Бош Ассамблеяси 80-сессиясининг расмий ҳужжати сифатида тарқатилади.