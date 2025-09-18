“Астана тинчлик декларацияси-2025” БМТ Бош Ассамблеяси 80-сессиясининг расмий ҳужжати сифатида тарқатилади
ASTANА. Кazinform – Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII Съезди иштирокчилари томонидан қабул қилинган “Астана тинчлик декларацияси-2025” БМТ Бош Ассамблеясининг 80-сессиясининг расмий ҳужжати сифатида тарқатилади.
– Тинчлик, ижтимоий барқарорлик ва глобал ҳамкорликка эришиш йўлидаги саъй-ҳаракатларда муҳим восита бўлган динлараро ва маданиятлараро мулоқотни чуқурлаштириш тарафдоримиз эканимизни билдирамиз. Қарама-қаршиликлар ва геосиёсий қарама-қаршиликлар кучайиб бораётган бир шароитда мулоқот инсоният мавжудлигининг асоси бўлган тинчлик ва тараққиётга йўл очади. Биз миллий ҳукуматлар, халқаро ташкилотлар, диний етакчилар, сиёсатчилар, экспертлар, нодавлат ташкилотлар, оммавий ахборот воситалари вакиллари ва барча яхши ниятли инсонларни инсоният бирлигининг асоси сифатида маданиятлараро ва динлараро мулоқотни фаол ривожлантиришга, бағрикенглик, инсон ҳуқуқларини ҳурмат қилиш, инклюзивлик ва тинч-тотув яшашни тарғиб қилишга, давлат ва халқлар ўртасидаги тинчлик ва ўзаро келишув ҳужжатларини мустаҳкамлаш мақсадида нафрат ва зўравонликни рад этишга чақирамиз, — дейилади ҳужжатда.
Съезд иштирокчилари, шунингдек, янги технологиялар, жумладан, рақамли технологиялар, сунъий интеллект ва биоинженериядан масъулият билан фойдаланишга чақирмоқда. Уларнинг таъкидлашича, сунъий интеллектдан камситиш, нафратланиш ёки инсон қадр-қимматини поймол қилиш мақсадида фойдаланишга йўл қўйилмаслиги керак. Улар сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича инсон ҳуқуқлари ва ахлоқий тамойилларга асосланган халқаро меъёрларни ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидлайдилар. Сунъий интеллект ривожланишидаги ютуқларга қарамай, чинакам меҳр-оқибат ва меҳр-муҳаббат кўрсатиш қобилияти фақат инсонга хос бўлиб, бу фазилатларни тарбиялаш инсониятнинг инсонпарварлик ва маънавий-ахлоқий ривожланишининг асосига айланиши зарурлиги таъкидланади.
– Биз Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг келишмовчилик ва низоларни бартараф этиш, халқлар ўртасида ишончни мустаҳкамлаш, тинчлик ва адолат ғояларини қарор топтиришга интилаётганларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш мақсадида тинчлик учун янги глобал ҳаракатни яратиш тўғрисидаги даъватини қўллаб-қувватлаймиз. Биз тинчлик учун глобал ҳаракат мақсадларини илгари суриш бўйича халқаро мулоқотни фаоллаштириш, тинчлик ва тотувлик маданиятини юксалтиришнинг самарали йўлларини топиш мақсадида бошқа глобал ва ҳудудий платформалар билан ҳамкорликда бир қатор халқаро тадбирлар – давра суҳбатлари, конференциялар ва ёрдамчи тадбирларни ташкил этиш ниятидамиз, – дейилади декларацияда.
Бугун Астанадаги Мустақиллик саройида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Жаҳон ва анъанавий динлар етакчиларининг VIII Съезди декларацияси қабул қилинди.