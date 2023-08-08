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    10:44, 08 Август 2023 | GMT +6

    Астана шаҳрида теннис бўйича Президент кубоги учун халқаро турнир бўлиб ўтди

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    Фото: ktf.kz
    ASTANА. Кazinform - Belline arena миллий теннис марказининг ёзги кортларида «Президент кубоги» анъанавий халқаро турнири якунланди. Бу йил ITF World Tennis Tour M/W 25 серияси бўлди, деб хабар беради Кazinform Қозоғистон теннис федерацияси матбуот хизматига таяниб.

    Эркаклар ўртасидаги 25 М яккалик баҳсларининг финалида япониялик Рента Токуда ва Юсуки Такахаси тўқнаш келди. Икки сетда ишончли ғалабага эришган Токуда 6:0, 6:4 ҳисобида зафар қучди.

    Аёллар баҳсида финалда Алёна Фалейдан (Беларусь) кучлироқ бўлган россиялик Полина Яценко ўз ғалабасини нишонлади - 6:3, 6:3.

    ITF World Tennis Tour W25 ва M 25 турнирларининг умумий соврин жамғармаси 50 минг АҚШ долларини ташкил этди.

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