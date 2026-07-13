KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Astana, Almati va yana ikkita shaharda havo sifati yomonlashadi

    ASTANA. Kazinform — 13-iyul kuni Qozog‘istonning to‘rtta shahrida noqulay meteorologik sharoitlar (NMSH) kutilmoqda. Aholiga sayohatlarini rejalashtirishda ob-havo omillarini hisobga olish tavsiya etiladi, deb xabar beradi Kazinform agentligi "Qazgidromet” RDKga tayanib.

    об-ҳаво
    Фото: Pixabay

    Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, 13-iyul kuni Astanada NMSH, kechasi esa O‘skemen, Ridder va Almatida prognoz qilinmoqda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining yer qatlamida zararli ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillarning ( yengil shamollar, tuman va inversiyalar) yig‘indisi.

    NMSH paytida aholi punktlarida havo sifati yomonlashishi va inson salomatligiga ta’sir qilishi mumkin.

    Eslatib o‘tamiz, dam olish kunlarida Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘lishi haqida xabar bergan edik.

    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф