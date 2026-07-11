KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Дам олиш кунларида Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК Қозоғистонда 11-13 июль кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.

    Жара Алматы Ыстық ауа райы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, атмосфера фронтларининг ўтиши муносабати билан Қозоғистоннинг катта қисмида об-ҳаво беқарор бўлиб қолади.

    «Қисқа муддатли ёмғирлар ёғади, момақалдироқ кузатилади. Ғарбий ҳудудларда дўл ёғиши ва кучли шамол бўлиши мумкин», дейилади хабарда.

    Шу билан бирга, шарқ, жануб, жануби-ғарбий ва марказий ҳудудларда ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб қолиши кутилади.

    «Қазгидромет» таъкидлашича, ёмғирларга қарамай, иссиқ об-ҳаво сақланиб қолади.

    Кундузи мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ҳаво ҳарорати +33…+40 даражагача, жануб ва жануби-ғарбий ҳудудларда эса +38…+45 даражагача кўтарилади. Бу кучли ва ўта кучли иссиқлик мезонларига тўғри келади.

    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф