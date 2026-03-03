Археологлар Мисрда Қадимги подшоҳлик даврига оид қабрларни топдилар
ASTANA. Kazinform — Мисрнинг жануби-шарқидаги Нил дарёсининг ғарбий соҳилида жойлашган Куббет ал-Ҳава некрополида олиб борилган қазишмалар давомида олимлар қояларга ўйилган бир нечта қабрларни топдилар. Бу қабрлар Қадимги Подшоҳлик даврига (милоддан аввалги XXVIII–XXIII асрлар) тегишли. Бу ҳақда Daily News Egypt хабар берди.
Олимларнинг фикрига кўра, бу иншоотлар Биринчи Ўрта Давр (милоддан аввалги XXII–XXI асрлар) ва Ўрта подшоҳлик (милоддан аввалги XXI–XVIII асрлар) даврида қайта ишлатилган.
Қадимий ёдгорликлар Олий Кенгашининг Миср ёдгорликлари сектори раҳбари Моҳаммед Абдел Бади иккита дафн хонасида турли ўлчам ва шаклдаги 160 га яқин сопол идишлар топилганини айтди. Улар суюқлик ва донларни сақлаш учун ишлатилган. Кўпгина идишлар яхши сақланган ва уларнинг юзаларида иератик ёзувлар (қадимги Миср ёзувининг бир шакли) мавжуд.
Қабрларнинг ташқи ҳовлисида Ўрта подшоҳлик даврига оид артефактлар тўплами топилган. Улар орасида бронза ойналар, алебастр идишлар, рангли мунчоқлар ва турли хил туморлар бор.
Туризм ва қадимий буюмлар вазири Шериф Фатҳи бундай кашфиётлар Мисрнинг жаҳон маданий туризм харитасидаги ўрнини мустаҳкамлашини таъкидлади.
Миср археологик миссияси Қуббет ал-Ҳава некрополида ўз ишини давом эттирмоқда. Ҳозиргача бу ерда Қадимги подшоҳликдан юнон-рим давригача бўлган дафн жойлари топилган.
