Мисрда 10 минг йил аввалги тошлар орасидан бошпана топилди
ASTANA. Kazinform — Мисрлик археологлар Синай ярим оролида тахминан 10 минг йил аввал яратилган қоятошлар орасидан бошпана топдилар, деб хабар беради Синьхуа.
Миср Туризм ва қадимий ёдгорликлар вазирлиги маълумотларига кўра, бошпана Жанубий Синай провинциясидаги Жабал-Умм-Арак тоғида топилган. Вазирлик қумтошдан ясалган табиий бошпана катта тарихий ва бадиий қийматга эга эканлигини таъкидлади.
Иншоотнинг узунлиги 100 метрдан ошади. Тепа қисмида ҳайвонлар, рамзий фигуралар ва турли даврлардаги кундалик ҳаёт манзаралари қизил ва кулранг рангларда тасвирланган. Баъзи манзаралар милоддан аввалги 10 000-5500 йилларга тўғри келади.
Тасвирлар орасида камон ва итлар билан овчилар, туя ва отларда чавандозлар ва қадимги араб ёзувлари бор.
Туризм ва қадимий ёдгорликлар вазири Шериф Фати ушбу кашфиёт Синай ярим оролининг бой маданий меросини тасдиқлаганини ва бу ерда минг йиллар давомида турли цивилизациялар мавжуд бўлганлигини кўрсатаётганини таъкидлади.
Вазирлик маълумотларига кўра, Умм-Арак - бу тарихдан аввалги даврлардан илк ислом давригача бўлган бадиий ва рамзий анъаналарнинг ривожланишини кўрсатадиган очиқ осмон остидаги табиий музей.
Шунингдек, археологлар қазишмалар пайтида ҳайвонларнинг қолдиқлари ва турар-жойларнинг изларини топдилар. Бу бошпана одамлар ва ҳайвонлар учун дам олиш жойи сифатида ишлатилганлигини кўрсатади. Қадимги Миср, Рим ва ўрта асрларга оид тош асбоблар ва кулолчилик буюмлари парчалари ҳам топилган.