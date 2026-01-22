Олимлар узоқ вақтдан бери номаълум бўлиб келган Миср пирамидаларини қуриш технологиясини очди
АSTANА. Kazinform — Миср пирамидаларининг қурилиш технологияси олимлар ўртасида узоқ вақтдан бери савол туғдириб келган. Одамлар катта тош блокларни қандай кўтариб, қандай қилиб қурганини тасвирлайдиган тарихий манбалар мавжуд эмас. Янги тадқиқотда Нью-Йорк олимлари Гизанинг Буюк пирамидаси тузилманинг ичида яширинган қарши оғирликлар тизими ва чиғир сингари механизмлар орқали қурилгани, бу эса улкан блокларни бир неча дақиқа ичида қуриш имконини берганини таъкидлади, деб хабар беради БЕЛТА.
Олимлар пирамидада уларнинг гипотезасини тасдиқловчи архитектура хусусиятларига эътибор қаратди. Масалан, Катта Галерея ва Кўтарилиш йўлаги қарши оғирликлар ўрнатилган эгри пандуслар сифатида хизмат қилган бўлиши мумкин эди. Зараркунандалардан ҳимоя сифатида хизмат қилувчи кичик камера аслида оғирлиги 60 тоннагача бўлган оғирликни кўтариш механизмининг бир қисми бўлган.
Пирамида ичидаги камераларнинг деворларида ёриқлар ва эскириш излари бор. Бу қурилиш техникасининг силжиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Илмий иш муаллифлари Буюк пирамида ичидадан бошлаб, ташқарига қараб қурилганини таъкидлаган. Тузилма ўсган сари тошларни кўтариш учун яширин чиғир тизимлари ишлатилган.
Гиза пирамидалари орасидаги энг қадимий ва энг каттаси Хеопснинг Буюк пирамидаси тахминан милоддан аввалги 2560 йилда фиръавннинг мақбараси сифатида қурилган. Фиръавннинг мумияси ҳам, дафн этилган хазинаси ҳам ҳеч қачон топилмаган. Минг йиллар давомида пирамида дунёдаги энг баланд тузилма ва ҳозирги давргача сақланиб қолган қадимги даврнинг ягона мўъжизаси бўлиб қолди.
Эслатиб ўтамиз, Олимлар Гизадаги Буюк Пирамидада яширин йўлакни аниқладилар.