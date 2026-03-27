    09:36, 27 Март 2026 | GMT +5

    Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилмоқда

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    обмен валюты, ақша айбастыру
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 479,00 тенге, сотиш — 485,97 тенге;

    евро: сотиб олиш — 553,01 тенге, сотиш — 563,00 тенге;

    рубль: 5,61-6,01 тенге орасида сотилмоқда.

    юань: сотиб олиш — 71,57 тенге, сотиш — 75,78 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 481,74 тенге, сотиш — 483,86 тенге;

    евро: сотиб олиш — 555,25 тенге, сотиш — 560,81 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,81 тенге, сотиш — 6,00 тенге.

    юань: сотиб олиш — 70,77 тенге, сотиш — 73,47 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 26 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Ляззат Сейданова
