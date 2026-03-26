    09:36, 26 Март 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 479,06 тенге, сотиш — 485,99 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 552,06 тенге, сотиш — 562,00 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 5,75 тенге, сотиш — 6,15 тенге;
    •  юань: сотиб олиш — 72,19 тенге, сотиш — 76,15 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    •  доллар: сотиб олиш — 483,02 тенге, сотиш — 485,70 тенге;
    •  евро: сотиб олиш — 555,13 тенге, сотиш — 560,61 тенге;
    •  рубль: сотиб олиш — 5,88 тенге, сотиш — 6,08 тенге.
    •  юань: сотиб олиш — 71,38 тенге, сотиш — 74,01 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 25 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
