25 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:
- доллар: сотиб олиш — 479.94 тенге, сотиш — 486.83 тенге;
- евро: сотиб олиш — 552.06 тенге, сотиш — 561.93 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.91 тенге, сотиш — 6.31 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 482.96 тенге, сотиш — 485.79 тенге;
- евро: сотиб олиш — 555.08 тенге, сотиш — 560.55 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.87 тенге, сотиш — 6.09 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 482.90 тенге, сотиш — 484.98 тенге;
- евро: сотиб олиш — 554.96 тенге, сотиш — 560.88 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.91 тенге, Сотиш — 6.02 тенге.
Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 482.33 тенге, 1 евро — 557.57 тенге, 1 рубль — 5.74 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 24 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков