OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:36, 25 Март 2026 | GMT +5

    25 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.

    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюта курси:

    • доллар: сотиб олиш — 479.94 тенге, сотиш — 486.83 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 552.06 тенге, сотиш — 561.93 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.91 тенге, сотиш — 6.31 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 482.96 тенге, сотиш — 485.79 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 555.08 тенге, сотиш — 560.55 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.87 тенге, сотиш — 6.09 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар: сотиб олиш — 482.90 тенге, сотиш — 484.98 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 554.96 тенге, сотиш — 560.88 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.91 тенге, Сотиш — 6.02 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 482.33 тенге, 1 евро — 557.57 тенге, 1 рубль — 5.74 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 24 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Иқтисодиёт Доллар Рубл
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!