24 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим қилинди, деб хабар беради Kazinform.
Кurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:
- доллар: сотиб олиш — 479.03 тенге, сотиш — 485.89 тенге;
- евро: сотиб олиш — 552.00 тенге, сотиш — 562.00 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.82 тенге, сотиш — 6.22 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 481.05 тенге, сотиш — 483.37 тенге;
- евро: сотиб олиш — 554.73 тенге, сотиш — 560.46 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.83 тенге, сотиш — 6.04 тенге.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 482.36 тенге, сотиш — 484.44 тенге;
- евро: сотиб олиш — 554.52 тенге, сотиш — 560.56 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.88 тенге, сотиш — 5.99 тенге.
Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 482.33 тенге, 1 евро — 557.57 тенге, 1 рубль — 5.74 тенге.
Муаллиф: Еламан Турисбеков