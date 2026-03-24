    09:36, 24 Март 2026 | GMT +5

    24 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ASTANA. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курси тақдим қилинди, деб хабар беради Kazinform.

    Коллаж: Kazinform

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий ўртача валюталар курси:

    • доллар: сотиб олиш — 479.03 тенге, сотиш — 485.89 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 552.00 тенге, сотиш — 562.00 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.82 тенге, сотиш — 6.22 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    • доллар: сотиб олиш — 481.05 тенге, сотиш — 483.37 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 554.73 тенге, сотиш — 560.46 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.83 тенге, сотиш — 6.04 тенге.

    Чимкентда:

    • доллар: сотиб олиш — 482.36 тенге, сотиш — 484.44 тенге;
    • евро: сотиб олиш — 554.52 тенге, сотиш — 560.56 тенге;
    • рубль: сотиб олиш — 5.88 тенге, сотиш — 5.99 тенге.

    Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 482.33 тенге, 1 евро — 557.57 тенге, 1 рубль — 5.74 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 23 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Бекабат Узаков
