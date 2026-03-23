09:36, 23 Март 2026 | GMT +5
Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Мамлакатнинг энг йирик шаҳарлари — Астана, Алмати ва Чимкентдаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача ҳисобланган курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform.
Кurs.kz маълумотларига кўра, Астана валюта айирбошлаш шохобчаларидаги жорий ўртача валюталар курси:
- доллар: сотиб олиш — 479.02 тенге, сотиш — 486.00 тенге;
- евро: сотиб олиш — 552.00 тенге, сотиш — 562.00 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.85 тенге, сотиш — 6.25 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш — 481.78 тенге, сотиш — 484.10 тенге;
- евро: сотиб олиш — 555.67 тенге, сотиш — 561.30 тенге;
- рубль: 5.81 - 6.01 тенге орасида сотилмоқда.
Чимкентда:
- доллар: сотиб олиш — 482.17 тенге, сотиш — 484.25 тенге;
- евро: сотиб олиш — 554.83 тенге, сотиш — 561.00 тенге;
- рубль: сотиб олиш — 5.83 тенге, отиш — 5.95 тенге.
Дам олиш куни учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 482.33 тенге, 1 евро — 557.57 тенге, 1 рубль — 5.74 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 22 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков