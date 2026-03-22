    10:05, 22 Март 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    Коллаж: Kazinform

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 478,02 тенге, сотиш — 484,91 тенге;

    евро: сотиб олиш — 552,02 тенге, сотиш — 562,00 тенге;

    рубль: 5,79-6,19 тенге орасида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 482,15 тенге, сотиш — 484,44 тенге;

    евро: сотиб олиш — 555,95 тенге, сотиш — 561,49 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,79 тенге, сотиш — 5,99 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 481,77 тенге, сотиш — 483,88 тенге;

    евро: сотиб олиш — 554,15 тенге, сотиш — 560,50 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,79 тенге, сотиш — 5,91 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 482,33 тенге, 1 евро — 557,57 тенге, 1 рубль — 5,74 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 21 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Ляззат Сейданова
