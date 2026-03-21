    09:16, 21 Март 2026 | GMT +5

    21 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 479,86 тенге, сотиш — 486,75 тенге;

    евро: сотиб олиш — 552,02 тенге, сотиш — 561,97 тенге;

    рубль: 5,75-5,16 тенге орасида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 481,10 тенге, сотиш — 483,62 тенге;

    евро: сотиб олиш — 555,54 тенге, сотиш — 561,68 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,72 тенге, сотиш — 5,93 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 480,67 тенге, сотиш — 482,87 тенге;

    евро: сотиб олиш — 553,46 тенге, сотиш — 560,15 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,74 тенге, сотиш — 5,87 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 482,33 тенге, 1 евро — 557,57 тенге, 1 рубль — 5,74 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 20 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Ляззат Сейданова
