    09:38, 20 Март 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 478,31 тенге, сотиш — 485,26 тенге;

    евро: сотиб олиш — 550,21 тенге, сотиш — 560,18 тенге;

    рубль: 5,51-5,91 тенге орасида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 480,35 тенге, сотиш — 482,89 тенге;

    евро: сотиб олиш — 552,01 тенге, сотиш — 558,15 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,61 тенге, сотиш — 5,84 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 481,61 тенге, сотиш — 483,66 тенге;

    евро: сотиб олиш — 551,43 тенге, сотиш — 557,82 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,66 тенге, сотиш — 5,81 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 482,32 тенге, 1 евро — 553,37 тенге, 1 рубль — 5,63 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 19 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

