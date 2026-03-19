    09:37, 19 Март 2026 | GMT +5

    19 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    доллар
    Фото: freepik

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 479,90 тенге, сотиш — 486,88 тенге;

    евро: сотиб олиш — 551,88 тенге, сотиш — 561,88 тенге;

    рубль: 5,60-6,01 тенге орасида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 482,17 тенге, сотиш — 484,73 тенге;

    евро: сотиб олиш — 555,23 тенге, сотиш — 561,52 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,75 тенге, сотиш — 5,92 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 482,93 тенге, сотиш — 485,00 тенге;

    евро: сотиб олиш — 554,24 тенге, сотиш — 560,21 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 5,80 тенге, сотиш — 5,92 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 482,49 тенге, 1 евро — 556,75 тенге, 1 рубль — 5,79 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 18 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Ляззат Сейданова
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!