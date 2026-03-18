    09:38, 18 Март 2026 | GMT +5

    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 476,87 тенге, сотиш — 483,87 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 544,88 тенге, сотиш — 554,88 тенге;

    — рубль 5,60-6,03 тенге оралиғида сотилмоқда.

    — юань 71,75-75,91 тенге оралиғида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 476,96 тенге, сотиш — 484,46 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 552,59 тенге, сотиш — 559,13 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,75 тенге, сотиш — 5,94 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 71,52 тенге, сотиш — 74,32 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 17 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
