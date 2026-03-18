Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 476,87 тенге, сотиш — 483,87 тенге;
— евро: сотиб олиш — 544,88 тенге, сотиш — 554,88 тенге;
— рубль 5,60-6,03 тенге оралиғида сотилмоқда.
— юань 71,75-75,91 тенге оралиғида сотилмоқда.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 476,96 тенге, сотиш — 484,46 тенге;
— евро: сотиб олиш — 552,59 тенге, сотиш — 559,13 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,75 тенге, сотиш — 5,94 тенге;
— юань: сотиб олиш — 71,52 тенге, сотиш — 74,32 тенге.
