Қозоғистонда доллар 483-490 тенге оралиғида сотилмоқда
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 483,97 тенге, сотиш — 490,93 тенге;
— евро: сотиб олиш — 551,96 тенге, сотиш — 561,94 тенге;
— рубль 5,90-6,40 тенге оралиғида сотилмоқда.
— юань 72,36-76,16 тенге оралиғида сотилмоқда.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 483,83 тенге, сотиш — 486,78 тенге;
— евро: сотиб олиш — 553,92 тенге, сотиш — 560,04 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,97 тенге, сотиш — 6,12 тенге;
— юань: сотиб олиш — 71,70 тенге, сотиш — 74,51 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 16 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.