    09:37, 17 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар 483-490 тенге оралиғида сотилмоқда

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 483,97 тенге, сотиш — 490,93 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 551,96 тенге, сотиш — 561,94 тенге;

    — рубль 5,90-6,40 тенге оралиғида сотилмоқда.

    — юань 72,36-76,16 тенге оралиғида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 483,83 тенге, сотиш — 486,78 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 553,92 тенге, сотиш — 560,04 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,97 тенге, сотиш — 6,12 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 71,70 тенге, сотиш — 74,51 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 16 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
