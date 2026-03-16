OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:40, 16 Март 2026 | GMT +5

    16 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача курсларни тақдим этди, хабар беради Kazinform мухбири.

    Фото: Freepik

    Кurs.kz маълумотларига кўра, Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида жорий курс:

    доллар: сотиб олиш — 486,95 тенге, сотиш — 495,65 тенге;

    евро: сотиб олиш — 557,05 тенге, сотиш — 567,00 тенге;

    рубль: 6,00-6,30 тенге орасида сотилмоқда.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар: сотиб олиш — 490,19 тенге, сотиш — 492,67 тенге;

    евро: сотиб олиш — 560,58 тенге, сотиш — 566,22 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,08 тенге, сотиш — 6,23 тенге.

    Чимкентда:

    доллар: сотиб олиш — 489,90 тенге, сотиш — 492,05 тенге;

    евро: сотиб олиш — 560,10 тенге, сотиш — 567,25 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,07 тенге, сотиш — 6,17 тенге.

    Бугунги расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 491,29 тенге, 1 евро — 562,92 тенге, 1 рубль — 6,1 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 13 март куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Теглар:
    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Валюта Рубл
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!